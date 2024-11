Ilfattoquotidiano.it - Il futuro della Rai? Per FdI la modifica della governance “non è una priorità”. E Gasparri: “Via i partiti? La legge comunque la facciamo noi…”

Si sono conclusi i due giorni di approfondimento sulla, voluti fortemente dalla presidentecommissione di Vigilanza, Barbara Floridia, per approfondire i temi inerenti la prossima riforma che riguarderà la tv di Stato alla luce del Media Freedom Act, che dovrà essere recepito entro il prossimo 8 agosto, pena una procedura d’infrazione che, sottolinea la senatrice 5 stelle Dolores Bevilacqua, “verrà pagata come al solito dai cittadini italiani”.“Il cambiamento richiede di evitare di riproporre una logica del passato qual è la contrapposizione tra chi parla di occupazione e chi risponde ad essa con la lottizzazione” è l’auspicio del ministro Urso, che però non dice come superare i vecchi metodi utilizzati dai. E il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivendica “che in passato il pluralismo lo si voleva garantire dando una rete ad uno, una rete ad un altro e la terza rete agli altri e chi non stava tra quei tre si grattava.