Gaeta.it - Furti al supermercato: doppio intervento della polizia in poche ore

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di ieri, laè intervenuta in due distinte situazioni di furto. Gli episodi, avvenuti in serata, hanno coinvolto un tentativo di furto in un esercizio commerciale e un furto consumato presso un. In entrambi i casi, il tempestivodel personale di vigilanza ha permesso di fermare i responsabili e restituire i beni sottratti.Furto tentato in via PastoreIl primo episodio si è verificato intorno alle ore 20 presso un negozio situato in via Pastore. Una donna è stata sorpresa dall’addetto alla vigilanza mentre, dopo aver superato le casse, tentava di lasciare il locale conmerce occultata sotto il passeggino che stava spingendo. La segnalazione immediata da parte del personale di sicurezza ha consentito l’delle forze dell’ordine.