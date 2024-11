Fbi | Sventato complotto contro Trump

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

19.12 Il dipartimento di Giustizia Usa ha desecretato le accuse penali riguardanti undelle "Guardie rivoluzionarie" iraniane per uccidere Donaldprima delle elezioni. Secondo la denuncia desecretata presso un tribunale federale di Manhattan, un funzionario dei Pasdaran ha incaricato un contatto, identificato come Farjad Shakeri, di preparare l'attentato. Shakeri è ancora latitante, mentre sono stati arrestati due uomini, Carlisle Rivera e Jonathan Loadholt, ingaggiati per eseguire materialmente l'attentato.