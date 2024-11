Sport.quotidiano.net - Eurolega: EA7 Milano show, il Real Madrid crolla al Forum

, 7 novembre 2024 – L’EA7sorride ancora e domina in maniera perentoria nell’ottavoappuntamento della regular season disuperando al Mediolanumilper 85-76 e allungando la striscia positiva di risultati dopo il successo nel derby della scorsa settimana contro la Virtus Segafredo Bologna. Senza gli infortunati Nebo, Shields, McCormack e Diop è il macedone Nenad Dimitrijevic con 22 punti tirando 8/15 dal campo. Nel corso dell’incontro è stato omaggiato l’ex Sergio Rodriguez, inserito nella Hall of Fame del club caro a patron Giorgio Armani. Sulla sponda ospite Hezonja ed Ibaka i miglioriizzatori di squadra con 13 punti a testa. Partenza sprint dei padroni di casa, i Blancosno nel quarto periodo Nello starting five biancorosso c’è il ritorno proprio di Dimitrijevic – assente domenica scorsa a Trento - schierato insieme a Bolmaro, Leday, Ricci e l’ex Mirotic.