Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 1 Icone Centurioni Elenco Carte Speciali Della Prima Squadra

Il1 Icon Centurions di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 8 novembre.La forma passa, la classe resta. Un Centurione lo sa bene. Questi nomi sono fissi tra i titolari e danno sempre il 100% per portare a casa il risultato di settimana in settimana. Ogni oggetto giocatore aggiornato celebra la longevità calcistica di un Centurione, traducendo le sue 100 e passa presenze (e a volte più di 100 gol, assist o reti inviolate) in un potenziamento eccezionale che lo eleva da comparsa in FUT a nome di spicco in formazione.La softwarehouse canadese durante l’evento Centurions rilascerà tante altrea tema tramite SBC ed Obiettivi.di lasciarvi mostrarvi lenuovain questione vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.