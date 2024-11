Liberoquotidiano.it - Donald Trump? L'Ue trema per i dazi: perché brinda solo Giorgia Meloni

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Prima regola che i leader europei devono darsi per sopravvivere al2, e magari uscirne meglio di come ci entreranno: non sarà come il1. A palazzo Chigi lo hanno messo in conto da tempo. Nel 2017 il presidente degli Stati Uniti non aveva dalla propria parte tutto il Partito repubblicano - che peraltro dopo due anni cedette il controllo della Camera dei rappresentanti ai rivali democratici - e la Corte suprema, l'equivalente della nostra Corte costituzionale, non era d'impronta conservatrice (ha provveduto lui, poi). Rispetto a quello, il «The» che a gennaio tornerà alla Casa Bianca è una versione imbottita di steroidi. Se allora non poté fare tutto ciò che avrebbe voluto, iniziando dal “raddrizzare” la spesa militare dei membri europei della Nato (la media rimase ben al di sotto del 2% del Pil che era stato concordato nel 2014), stavolta non si vedono ostacoli politici che possano bloccarlo.