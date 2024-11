Inter-news.it - Conte: «All’Inter anni felici! Lobotka a disposizione. Lukaku va esaltato»

Antonioha da poco terminato la conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Inter-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A e importantissimo scontro diretto per quanto riguarda la lotta scudetto. Ecco le sue risposte in conferenza stampa.IN CONFERENZA STAMPA PRIMA DI INTER-NAPOLIChe effetto le fa questo ritorno a San Siro contro l’Inter? La prima volta da quando l’ha lasciataSicuramente fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. Sicuramente è un carico di emozioni perché torni indietro nel tempo. Inevitabile che ti riaffiorano nella mente tante situazioni. Sicuramente un bell’effetto tornare dove ho lavorato e vinto. Sono stati due. Il primo anno siamo arrivati secondi perdendo la finale di Europa League. Il secondo anno abbiamo vinto lo scudetto.