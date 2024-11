Ilgiorno.it - Cittadinanza e democrazia: le nuove sfide

Nappo* Il difficoltoso passaggio che oggi tutti noi, cittadini dell’Europa e del mondo, stiamo attraversando obbliga ognuno a riflettere e considerare possibili sviluppi dei sistemi d’istruzione cui è affidato il compito di educare le future generazioni. La scuola deve progredire e rappresentare un elemento dinamico nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, delimitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, frenano il pieno sviluppo della persona umana. Non ci può esseresenza donne e uomini che padroneggino gli strumenti necessari per farla vivere e crescere e ne abbiano la consapevolezza. In poche parole, cresce il bisogno di scuola. In una società sempre più articolata e mondializzata l’espansione incredibile delle conoscenze in ogni settore del sapere, lo sviluppo delle tecnologie, aumentano, per i singoli e per la comunità, il bisogno di istruzione e formazione e sottolineano la necessità di rafforzare quei valori su cui si fonda la convivenza democratica: libertà, uguaglianza, onestà, solidarietà, diritti, adesione, condivisione, responsabilità.