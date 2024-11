Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, faccia a faccia tra il pm e il vicino: prova regina sotto esame

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 8 novembre 2024 –tra Daniele Paci, il pm che indaga sull’omicidio diPaganelli, ed Emanuele Neri, ildi casa di Louis Dassilva (unico indagato in carcere dal 16 luglio scorso). Questa mattina Neri è stato convocato in questura per fornire sommarie informazioni testimoniali riguardanti il giallo di via Del Ciclamino. Al centro del colloquio c’era, naturalmente, il video della cam 3 della farmacia San Martino, ritenuto ladagli inquirenti riminesi. Video che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 (la sera del delitto) inquadra una figura di spalle che secondo gli investigatori corrisponderebbe a Dassilva ma su cui i difensori del senegalese (avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi) hanno sollevato dubbi. A Neri sono stati mostrati ben 22 registrazioni, tutte provenienti dalla famigerata telecamera, realizzate in giorni e orari differenti.