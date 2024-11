Abruzzo24ore.tv - Calici in Grotta alle Grotte di Stiffe, seconda edizione

L'Aquila - Tutto pronto per ladiindi, l’evento di domenica 10 novembre 2024 che unisce le eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche del territorio. La squadra organizzativa è quella che ha vinto la scommessa della prima, portando l’evento in due stagioni ad essere un punto fermo dell’offerta turistica del Comune di San Demetrio, guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo: l’Azienda Speciale Territorio e Cultura di cui è amministratore unico Giovanni Cappelli, lecon il direttore Victor Casulli, in sinergia con il Movimento Turismo Vino Abruzzo del presidente Nicola D’Auria, l’Associazione Terre dei Vestini del presidente Enrico Marramiero e il Consorzio Tutela Vini del presidente Alessandro Nicodemi. A patrocinare l’iniziativa, il Parco regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore.