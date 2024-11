Thesocialpost.it - Belluno, Annalisa Zasso avvolta da un incendio improvviso mentre prepara la cena: morta dopo un giorno di agonia

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente domestico ha strappato, maestra di Agordo in provincia di, alla sua comunità., 50 anni, èundiall’ospedale di Verona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate a causa delle gravi ustioni riportate. La donna si trovava a casa, impegnata are la, quando improvvisamente le fiamme l’hanno.Leggi anche: Antonio Gato muore a 21 annifa il bagno ai Caraibi: colpito da maloreIl tragico incidenteIl fatto è avvenuto mercoledì sera intorno alle 22. Alcuni vicini, insospettiti da una forte perdita d’acqua che proveniva dall’appartamento della maestra, hanno allertato i soccorsi, temendo che qualcosa di grave fosse accaduto. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno forzato l’ingresso, hanno trovatogravemente ferita a terra.