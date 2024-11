Quotidiano.net - Auto elettriche. Maglev e software. Il Green Deal vincente di Shanghai

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

di Matteo Donelli Cielo grigio di un martedì di ottobre nel 2017. Così avevo salutato. Dopo 4 anni di vita nel centralissimo quartiere della ’Concessione francese’. Rimpianti per lavoro, amici e relazioni create, ma non certo per il clima. Ed eccomi di nuovo aa ottobre 2024, dopo sette anni. Città fresca del primato mondiale di ’smart city’. Se lo è aggiudicata grazie al suo ’Suishenban Citizen Cloud’, che fornisce l’accesso a oltre 1.000 diversi servizi per i residenti, ma anche grazie alla diffusione capillare del 5G e all’utilizzo di soluzioni innovative, tra cui quella dei gemelli digitali che consente la duplicazione di intere città, infrastrutture, edifici e altri beni attraverso la creazione di rappresentazioni digitali. Da sempre epicentro economico e culturale del Dragone Rosso, mi sono trovato dinanzi a uno scenario del tutto nuovo per me con i futuristici grattacieli contorniati dall’insolito cielo blu.