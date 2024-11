Oasport.it - ATP Finals, il girone di Alcaraz: Zverev e Rublev sfide ostiche, Ruud abbordabile

Il primo passo della ATPè stato fatto. Sono stati sorteggiati i gruppi in cui sono stati divisi i migliori otto giocatori del 2024, o almeno otto dei nove migliori vista l’assenza di Novak Djokovic. C’era attesa per la composizione dei due gironi, poiché esisteva la possibilità che Jannik Sinner e Carlospotessero scontrarsi già in questa prima fase. Non è andata in questo modo, ma l’iberico non può di certo sorridere, trovando quasi lo stessodello scorso anno.Perché alla fine, inserito nel gruppo Newcombe, si ritrova contro al numero 2 del mondo, il tedesco Alexanderche ha alzato al cielo il trofeo di Parigi-Bercy, settimo 1000 della sua carriera. Il teutonico appare più in fiducia e al momento anche più pronto su indoor rispetto all’iberico; ieri i due hanno giocato due set di allenamentoha preso una brutta imbarcata, con tanto di racchetta scaraventata sul cemento: non il miglior viatico per cominciare.