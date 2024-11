Ilfattoquotidiano.it - Arriva Merendopoli, il gioco sul mostro di Firenze. I familiari delle vittime: “Deplorevole”

Ci sono tutti: Pietro Pacciani, Mario Vanni, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci. Ora protagonisti di unda tavolo,, che l’avvocato deideldidefinisce “”. Ilin scatola è ispirato ai processi dei “compagni di merende” e ai delitti deled è disponibile in Rete. L’iniziativa sta riscuotendo un certo successo tra i cultori del caso di cronaca che ha sconvolto la Toscana e l’Italia dal 1968 al 1985, ma non è piaciuta a Vieri Adriani, avvocato di parte civile per i parenti di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, la coppia francese uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano.“È una trovata– commenta Adriani – siamo caduti veramente in basso. Sono morte persone in circostanze orrende, giovani che avevano tutta la vita davanti a sé.