Apoel Nicosia-Fiorentina, le pagelle viola

Firenze, 8 novembre 2024 – Ecco ledelladopo la sconfitta 2-1 in casa dell’. Terracciano 6 Al primo squillo dell’con El Arabi risponde presente, anche se l’attaccante è, tra i dubbi, in fuorigioco. Ma la sua risposta è d’istinto. Resta un po’ fermo nell’occasione del raddoppio dei ciprioti. Kayode 5,5 - In complicità con Ikone favorisce il vantaggio avversario perché non chiude su Donis, pur dovendo arrivare in diagonale. Si ripete però con Abagna quando calcia addosso a Biraghi, senza liberare. Resta da capire cosa stia succendendo. Questione di fiducia, forse. Quarta 5 - E’ concentrato sin dalle prime battute e prova anche a salire per alimentare il gioco. Poi si fa sovrastare come gli altri dal ritmo degli avversari senza reagire, lui che fa del temperamento uno dei punti forti.