Gaeta.it - Aggiornamenti sulla serie animata di Smallville: le parole di Tom Welling sul futuro del progetto

Nel panorama delletv che hanno lasciato un segno nei primi anni del nuovo millennio, "" occupa un posto di rilievo. La, ideata da Alfred Gough e Miles Millar, si è concentrata sulle origini di Superman, interpretato dal giovane Tom. Con il ventesimo anniversario dellanel 2021, l'attore ha annunciato un possibile sequel animato, creando entusiasmo tra i fan. Tuttavia, recenti dichiarazioni disuggeriscono che ilè attualmente in stallo, sollevando interrogativi sul suo.La situazione attuale delIn un'intervista con Screenrant, Tomha rivelato che lo sviluppo dellasequeldi "" non sta avanzando come sperato. Nonostante le aspettative iniziali,ha confermato che il team non ha ancora ricevuto l'approvazione da Warner Bros.