Iltempo.it - Valencia, dopo l'alluvione spunta il centro per cani e gatti "orfani"

è nato il primo "campo profughi" perl'che il 29 ottobre scorso ha travolto la città lo Sporting Benimaclet, dove un tempo si giocava a calcio e tennis, ha donato uno spazio dove viene gestita l'adozione degli animali delle popolazioni colpite dalla tempesta Dana. Un gruppo di volontari si prende cura dei quattrozampe che hanno perso casa e padrone. Sono stati raccolti dai soccorritori mentre vagavano affamati per le strade coperte di fango e sono stati portati lì. Dove vengono rifocillati e curati dai veterinari. Molti sono feriti. Nell'improvvisatodi assistenza non ci sono soltantoma anche tartarughe e papere che i proprietari tenevano nei giardini ora allagati, trascinate via dalla forza dell'acqua ma sopravvissute alla catastrofe.