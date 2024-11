Metropolitanmagazine.it - Trinny London sbarca a New York: il pop-up beauty che tinge la Grande Mela di giallo

Newsi prepara ad accogliere una ventata di colore e stile britannico: il celebre brand di bellezzaapre il suo primo pop-up negli Stati Uniti, precisamente nel cuore di SoHo. Questo spazio temporaneo al 124 di Prince Street, destinato a restare aperto per almeno quattro mesi, rappresenta un importante passo per l’espansione del marchio negli USA. L’obiettivo? Trasformare questa presenza temporanea in una boutique permanente che diventi una vera e propria destinazione per gli amanti delapre il suo primo pop-upa NewIl pop-up, che aprirà le porte ufficialmente lunedì, è arredato nei toni vivaci del, colore simbolo del marchio. In questo spazio innovativo, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per la cura della pelle e del makeup, creando unaroutine su misura.