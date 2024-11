Ilrestodelcarlino.it - Tira e molla di coppia con condanna finale

Untra denunce per stalking (e da ultimo lesioni e maltrattamenti) e conseguenti patteggiamenti dopo il ritiro della querela. Almeno tre i procedimenti aperti per la tumultuosa vita dia Faenza: l’ultimo per via di un episodio del 29 febbraio scorso con tanto di passaggio in pronto soccorso dove lei, poi raggiunta da lui, era andata per farsi medicare. Quindi davanti agli inquirenti aveva parlato pure di pregresse condotte aggressive dell’ormai ex. Uguale ad accuse per maltrattamenti e per lesioni. Ieri mattina davanti al gip Andrea Galanti, l’uomo - un 34enne di origine magrebina difeso dall’avvocato Nicola Laghi - è stato assolto per il primo capo d’imputazione eto a otto mesi per il secondo. La procura aveva chiesto laper ambo i reati; per la difesa invece quanto accaduto in passato - che era l’oggetto dei contestati maltrattamenti - era già coperto da giudicato per via dei due pregressi patteggiamenti per stalking per un totale di due anni circa, con pena sospesa.