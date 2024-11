Movieplayer.it - Terminator, James Cameron scioccato dalla reazione alla celebre frase di Schwarzy: "Perché il pubblico ride?"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Misteri dell'alchimia tra interprete e battute, ladela un momento iconico diha stupito per primo il suo autore. Il primosi è rivelato un successo globale dando vita a un lucroso e longevo franchise. Tutto merito dell'ironia insita nello script, ironia che ha generato reazioni impreviste nelscioccando lo stesso regista. In un'intervista con Empire,ha ricordato di essere rimasto stupito dalle risate delche hanno accolto una battuta iconica di Arnold Schwarzenegger. "Niente era stato cucito addosso a Schwarzenegger" ha spiegato. "Non avevamo cambiato una parola del copione per Arnold. Non avevamo mutato il tono serioso, eppure è emersa una certa ironia nella battuta 'Tornerò'". Paradossalmente, a fronte delle risate del .