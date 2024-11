Quotidiano.net - Tajani, giusto l'incontro tra Pinelli e Meloni

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Credo che l'tra il vicepresidente del Csm, Fabioe la premier Giorgiaa palazzo Chigi "sia, perchè non parlare con il vicepresidente del Csm?". Lo ha detto il vicepremier Antonioai giornalisti che a Pechino gli chiedevano se quel colloquio fosse "irrituale". "Non capisco perchè una parte della magistratura veda ovunque complotti del governo. La magistratura deve tenere conto del potere esecutivo e legislativo e del fatto che le regole le fa il legislatore", ha aggiunto. Non c'è stata alcuna convocazione a palazzo Chigi", ha replicato il ministroai giornalisti che gli chiedevano un giudizio sull'tra. "Non capisco perché - ha aggiunto - si voglia cercare uno scontro tra alcuni magistrati e il potere esecutivo e legislativo.