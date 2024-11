Gaeta.it - Studio sullo zafferano in Abruzzo: incontro a Navelli con esperti e concerti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, l’interesse per lodell’Aquila DOP si intensifica attraverso il primo giorno di studi, in programma domenica prossima a. Questo evento, frutto della collaborazione tra il Consorzio di tutela, produttori locali, la Fondazione Silvio Salvatore Sarra e il Comune, rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento dedicata a uno dei prodotti tipici più rinomati della regione. L’appuntamento è fissato per le ore 17,00 al Municipio locale.Relatori di rilievo e tematiche affrontateIl convegno prevede un parterre d’eccezione, con relatori di grande prestigio accademico che approfondiranno vari aspetti storici e culturali delloaquilano. In apertura, il professor Giulio Pacifico del Liceo Scientifico Andrea Bafile dell’Aquila affronterà il tema “La cultura dellonel Medioevo aquilano”.