Inter-news.it - Seedorf: «Inter ha vinto all’italiana! Zielinski? Non è solo turnover»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’ha battuto l’Arsenal a San Siro, mantenendo la porta inviolata e salendo a +10 in classifica in Champions League.parla della grande prova difensiva della squadra di Inzaghi e della scelta di affidarsi ain mezzo: di seguito le sue riflessione a Prime VideoTATTICA ITALIANA – L‘di Simone Inzaghi conquista il suo terzo trionfo in Champions League battendo l’Arsenal. Clarencedefinisce la vittoria nerazzurra “”: «L’ha, a un certo punto ha buttato via la chiave e ha detto ‘da qui non si passa’. L’Arsenal oggi non poteva mai far gol. Merito dell’organizzazione in fase difensiva, poi con la palla all’inizio molto bene e nel secondo tempo qualche spunto ma in fase difensiva si è vista l’unione e la voglia di aiutarsi, anche da parte degli attaccanti.