Ilgiorno.it - San Ernesto: vita e miracoli del protettore dei prigionieri

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

San: il santo del 7 novembre Il 7 novembre la Chiesa Cattolica celebra San, figura meno conosciuta nel vasto panorama dei santi ma non meno significativa. Sanè venerato come ildeie dei soldati, un santo che ha vissuto la sua fede con estremo coraggio e dedizione. In questo articolo, esploreremo ladi San, le ragioni della sua canonizzazione, le curiosità che lo circondano e come viene festeggiato nel mondo. Chi era San? Sanera un abate del monastero di Zwiefalten in Germania nel XII secolo. Nato in una famiglia nobile,decise di dedicare la suaalla Chiesa e divenne monaco. Si distinse per la sua profonda spiritualità e per il suo impegno nella riforma monastica. La suaprese una svolta quando partecipò alla Seconda Crociata, durante la quale fu catturato dai musulmani.