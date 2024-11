Ilfogliettone.it - Russia: 13 anni di carcere per aver donato 50 euro all’esercito ucraino

L'associazione per i diritti umani Memorial ha riferito che il tribunale di Mosca ha condannato Alexandr Kraichik, 34, a 13diper alto tradimento. Kraichik è stato accusato ditrasferito 50su un conto bancario tedesco per raccogliere fondi a sostegno dell'esercito, due giorni dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il 26 febbraio 2022.Secondo Mediazona, la sentenza è stata emessa il 1° novembre scorso. Kraichik è stato arrestato all'aeroporto Vnukovo di Mosca mentre si recava a Istanbul e trattenuto per cinque giorni per teppismo, perpronunciato parolacce nell'aerostazione. Successivamente, è stato arrestato altre tre volte per teppismo e oltraggio alla polizia, prima di essere accusato di alto tradimento.L'FSB ha sequestrato il suo telefono sul posto di lavoro nell'aprile 2023 e ha arrestato Kraichik all'aeroporto Vnukovo.