Secoloditalia.it - Rissa a Bruxelles, “patriota” ungherese attacca Ilaria Salis: “Comunista, estremista e violenta” (video)

Sono volate parole grosse, oggi, a, nel corso dell’audizione di conferma di Marta Kos, commissaria europea designata all’Allargamento, alla Commissione Affari esteri (Afet) del Parlamento europeo. La candidata slovena è stata più volte incalzata dagli eurodeputati a rispondere sul suo presunto coinvolgimento nelle attività di spionaggio dell’Udba, i servizi segreti dell’ex Jugoslavia.L’András László (Patrioti europei) ha accusato Kos di essere una “cintura nera di comunismo“, rivolgendosi poi anche alll’eurodeputata, presente all’audizione, che era già finita nel mirino di Orban e che proprio in Ungheria è sotto processo con gravi accuse di violenze. “Ci sono comunisti occidentali, utili idioti che ignorano la realtà del comunismo. Poi ci sono comunisti che sono estremisti violenti anche in questa casa, come