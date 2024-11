Panorama.it - Partito ombra: così l'associazione dei Sindaci è diventata la trincea della sinistra

Il Nazareno freme. Seppur intontiti dall’ennesima scoppola elettorale in Liguria, i capintesta adesso hanno in mente solo l’Anci, la battaglierache riunisce 7.223 Comuni italiani. A Torino, dal 22 al 24 novembre, ci sarà l’attesissima assemblea annuale, con un’unica e imprescindibile missione: nominare il nuovo presidente dopo gli otto anni al comando di Antonio Decaro, già sindaco di Bari, eletto lo scorso giugno al parlamento europeo. Ma l’usuale plebiscito, stavolta, rischia di trasformarsi in una sanguinosa conta all’ultimo vo to tra i due contendenti: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e quello di Torino, Stefano Lo Russo. Tra cui potrebbe perfino insinuarsi un altro aspirante al trono. Riassumiamo. Al governo nazionale c’è il centrodestra. Controlla però anche 15 Regioni su 20, difatti la conferenza dei governatori è guidata dal leghista Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia.