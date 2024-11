Ilnapolista.it - Osimhen, doppietta in otto minuti contro il Tottenham in Europa League – VIDEO

Victordà spettacolo incon il suo Galatasaray. L’attaccante nigeriano, di proprietà ancora del Napoli, ha segnato unaalin appenadi gioco. Sarebbe stata tripletta in novese l’arbitro non avesse annullato un gol prima dellaperinGalatasaray-è ferma sull’1-1 al 30? del primo tempo. Al 18? Lankshear pareggia il gol segnato al 6? da Akgun. Al 31? peròregala il vantaggio alla sua squadra. Prima sfrutta un errore della difesa dele buca Forster con un tiro di piatto destro.No Jokes from Victor. pic.twitter.com/cdJ59X8RQX— POOJA!!! (@PoojaMedia) November 7, 2024Poi al 36? sfrutta al meglio un cross dalla destra e di piattone insacca per la seconda volta in pochi