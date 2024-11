Ilfattoquotidiano.it - Nomine Ue, ‘rimandato’ il commissario di Orbán: da Várhelyi nessuna garanzia su diritti Lgbtqi e aborto. Per lui altre domande scritte

La prima vendetta della nuova maggioranza Ursula sul ribelle Viktorsi consuma sulla pelle delungherese designato Olivér. Che potesse essere lui una delle vittime della guerra interna all’Unione europea tra i sostenitori della riconfermata presidente della Commissione e le opposizioni lo si sapeva da settimane:dovrebbe ottenere le deleghe per la Salute e il Benessere degli Animali, ma le politiche del suo governo sui vaccini e i suoi voti contrari alle risoluzioni animaliste, oltre al fatto che nel 2023 definì pubblicamente degli “idioti” gli europarlamentari, lo fanno essere uno dei candidati più in bilico del nuovo team von der Leyen. Così, nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni parlamentari congiunte per l’Ambiente e Sanità e quella Agricoltura, sono presto iniziati i veti incrociati, tanto che il Partito Popolare Europeo, da quanto risulta a Ilfattoquotidiano.