Nicholas Hoult rivela la sua reazione sull’interpretare Lex Luthor in Superman

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

la suaLexinha avuto unasorprendente quando ha saputo che avrebbe interpretato Lexinvece dinel reboot cinematograficodi James Gunn. Anche se non c’è ancora un trailer del film, l’attesa è alta per l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet, che sarà il primo film del nuovo Universo DC. Prima di essere scritturato per interpretare uno dei più grandi cattivi della DC,ha però dunque perso il ruolo di Clark Kent in favore di Corenswet. Tuttavia, sembra che il destino dell’attore sia sempre stato quello di interpretare Lex.Nel podcast Happy Sad Confused,ha spiegato perché ha riso dopo che gli è stato offerto il ruolo di Lexindel 2025. Secondo l’attore, pur avendo fatto il primo provino per interpretare il ruolo didel DCU e avendo persino avuto la possibilità di essere una delle poche star a fare il provino per il ruolo,ha sempre saputo che sarebbe stato più adatto a Lex