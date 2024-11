Oasport.it - NASCAR, Championship 4: Blaney, Reddick, Byron e Logano pronti per l’ultima battaglia

Ultimo decisivo atto questo week-end per laCup Series 2024 con il4 di Phoenix. Quattro piloti si contendono il titolo in una singola competizione nel deserto di Avondale, una prova unica nel proprio genere dopo trentacinque lunghe settimane d’azione da febbraio ad oggi.Tyler, Joey, Williame Ryansono rimasti in contesa per i Playoffs ed hanno tutti le stesse possibilità di imporsi nello Stato dell’Arizona che da qualche anno a questa parte ha preso il posto di Homestead-Miami (Florida) come sede della finale. Il format dell’atto conclusivo dellaè molto semplice: il campione è infatti colui che arriva davanti ai diretti avversari, indipendentemente dalla propria posizione d’arrivo. Andiamo quindi con ordine a vedere chi si sfiderà per il titolo dopo un avvincente Round of 8 che si è concluso settimana scorsa con la terza Elimination Race dei Playoffs in quel di Martinsville.