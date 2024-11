Thesocialpost.it - Morto il cantante Antonio Seripierri: mostruoso schianto in auto

Maria, conosciuto artisticamente come U’ Bronx, è scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto la mattina di mercoledì 6 novembre. Il cantre, originario di Polignano a Mare, aveva 54 anni e stava viaggiando da solo alla guida della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’, uscendo di strada e schiantandosi contro un muretto nei pressi della periferia cittadina, lungo la strada verso Monopoli.L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle squadre dell’Anas, per la gestione della circolazione che ha subìto rallentamenti significativi, oltre ai soccorsi del 118 e ai Carabinieri, chiamati ad accertare le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non è ancora chiaro se l’artista abbia perso il controllo per una distrazione o a causa di un malore improvviso.