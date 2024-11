Gamberorosso.it - Milano sempre più cara. Le famiglie escono meno e piccoli ristoranti e trattorie soffrono più dei grandi

L'estate 2023 ha lasciato un segno amaro nel mondo della ristorazione italiana. L’aumento dei prezzi ha costretto i consumatori a rivedere le proprie abitudini e i ristoratori a cercare nuove formule per far quadrare i conti. Il "caro-scontrino”, infatti, non sembra essere un fenopasseggero, ma il sintomo di un cambiamento profondo che sta investendo il settore. L'unica isola felice sembra essere il settore del lusso, dove i prezzi elevati non spaventano la clientela, in particolare quella straniera. Un panorama, dunque, di luci e ombre quello generale che emerge ancora più forte nella ristorazione milanese, diventata un caso emblematico.Luci e ombre sulla ristorazione milanese«Sicuramente la situazione internazionale sta penalizzando il settore - dice al Gambero Rosso, Luigino Poli, general manager del Poli Hotel a San Vittore Olona e del ristorante La Fornace, che collabora con Federalberghi- Il problema, però, non è solo la ricezione delle merci, ma anche un mercato relativamente fermo.