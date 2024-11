Ilrestodelcarlino.it - Migliora il bimbo seviziato dal padre, Zaia: “Respira da solo e comincia a sorridere”

Padova, 7 novembre 2024 -a mostrare segni dimento ildi 5 mesi ricoverato in terapia intensiva per le sevizie causate dal22enne. “Ci sono buone notizie. A quanto riportano i medici dell'Azienda Ospedale-Università Padova che lo hanno in cura, il piccoloa dare i primi segni dimento, dimostrando la forza di chi ha tanta voglia di farcela”, dice il governatore Lucafacendo il punto della situazione sui social. Mentre la procura continua le indagini - secondo gli inquirenti il, disoccupato, voleva creare danni permanenti al figlio per ottenere i sussidi - il piccolo è ancora ricoverato nella terapia intensiva pediatrica a Padova. “Ilorada- continua, mostrando ottimismo - e, senza mascherina per l'ossigeno, stando ae ad interagire, anche se a causa delle sevizie delnon riesce ancora ad alimentarsi autonomamente”.