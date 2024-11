Secoloditalia.it - Marocco, nel piano Mattei un progetto per un polo di eccellenza nel settore dell’energia

“La prospettiva in, con il, è di aprire un centro di formazione in campo energetico che possa diventare undi formazione per tutto il continente africano e su questo stiamo lavorando. Ilprenderà un po’ di tempo ma ne vediamo bene il respiro continentale”. Manifesta ottimismo, Fabio Massimo Ballerini, membro dell’ufficio del consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’apertura della quarta edizione del Forum Africa Green Growth a Ecomondo. Secondo il delegato italiano, l’energia “non poteva non essere uno dei settori caratterizzanti del” e quindi “in questi primi mesi si è lavorato molto su progetti energetici, ovviamente con una prospettiva di sostenibilità”.Ile l’energiaI nuovi principi su cui si baserà lo sviluppo energetico del, riportati da Ballerini e dall’Adnkronos, riguardano principalmente “il rafforzamento e l’ampliamento dell’accesso all’energia stessa, sviluppo di nuove filiere industriali e di nuove infrastrutture e formazione”.