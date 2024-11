Ilfattoquotidiano.it - Manovra: più spese militari, meno sanità e diritti. Gli Usa hanno ottenuto ciò che volevano

Laeconomica di bilancio approvata dal governo delinea continuità con il draghismo: tutela dei poteri forti, assenza di volontà di imprimere una svolta a difesa della nazione (tanta cara a parole alla destra) e al popolo italiano. Una chimera, la destra sociale e sovranista. Balle da campagna elettorale.E invece sempre di più allineamento supino ai diktat della Ue (contrariamente allo strepitio propagandistico dei capi della coalizione di maggioranza) e totale subalternità agli Usa e alla Nato. Tagli alla spesa pubblica e agli enti locali, attacco al ceto medio, maggiori carichi fiscali, tasse, imposte e gabelle sono la conseguenza delle scelte, non obbligate, soprattutto delle politiche di guerra in Europa. 800 miliardi di euro in due anni il popolo europeo comincia a pagarli. Piùe servizi.