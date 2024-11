Lettera43.it - Malaria, un caso autoctono a Verona: in Italia non succedeva dagli anni ’60

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

è stato segnalato undi infezione dalla. A comunicarlo è stata la direzione Prevenzione della Regione Veneto, che ha già dato disposizioni in collaborazione con l’Ulss 9 e con l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. È stato immediatamente attivato l’iter relativo alle misure di sorveglianza. La Regione ha spiegato: «È stato diagnosticato dall’Azienda ospedaliera diundiautoctona in una persona senza storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica». L’è considerata un Paese libero dalladall’Oms’70. Gli ultimi casi autoctoni erano stati registrati all’inizio degli’60 in Sicilia.Via agli approfondimentiNella stessa nota, la Regione Veneto ha aggiunto che «in stretta collaborazione con l’Ulss 9 e con l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, appena ricevuta comunicazione delha attivato tempestivamente le misure di sorveglianza previste: approfondimento dell’indagine epidemiologica sul; indagine sul campo con cattura e analisi dei vettori locali; misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione; attività di disinfestazione preventiva nell’area da effettuare in base agli esiti controlli effettuati».