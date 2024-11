Tpi.it - L’illustratrice iraniana a TPI: “La sfida di Ahou Daryaei dà coraggio a chi alza la testa contro gli ayatollah”

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

Dalle foto alle vignette ai disegni:, studentessa di letteratura francese di Teheran, e le sue braccia conserte hanno fatto il giro del mondo. Una figura giovane, vigorosa, in pace con se stessa, è pericolosa per la Repubblica islamica. Sabato il suo gesto di togliersi i vestiti, prorompente e pacifico allo stesso tempo, è stato condiviso sui social migliaia di volte. Nei video si vedeche passeggia seminuda su un marciapiede davanti al campus universitario, e poi ancora su un muretto mentre intorno scorrono donne velate fino ai piedi. E poi ancoracostretta a salire su una macchina bianca che si ferma all’improvviso per strada e la fa sparire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Riavvolgiamo il nastro.