Gaeta.it - La testimonianza di Fares Kamel Salem Alshahhat

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di violenza si è verificato alla stazione di Genova Rivarolo, dove un giovane di 21 anni,, è finito in carcere per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente, avvenuto lunedì scorso, ha coinvolto il capotreno Rosario Ventura, che secondolo avrebbe colpito con un manganello prima dell’accoltellamento. L’udienza di convalida, tenutasi questa mattina al carcere di Marassi, ha rivelato dettagli cruciali su questa controversa vicenda.Durante l’udienza,ha dichiarato di essere stato colpito da Ventura con un manganello telescopico che, secondo quanto dichiarato, il capotreno tiene per legittima difesa a causa di precedenti aggressioni. Questa accusa ha suscitato interrogativi, dato che il giovane è attualmente in custodia e deve affrontare gravi accuse penali.