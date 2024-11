Iodonna.it - La sfilata Dior Cruise 2025 è stata un'occasione, voluta da Maria Grazia Chiuri, per seguire le tracce di Christian Dior nei tanti luoghi del mondo in cui ha presentato il suo lavoro

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Lasi è svolta a Edimburgo il 3 giugno 2024. Un’da, perledineidelin cui hail suo.Nel 1955 Monsieurpresenta il suoin Scozia nella sala da ballo del Gleneagles Hotel, nel Perthshire. La Scozia si trasforma pernella cornice narrativa dalla collezione– svelata nel cuore dei giardini del Castello Drummond – in cui esperienze, memorie, suggestioni si connettono in un movimento generativo di forme, materiali, ricami. Leggi anche ›vola in Scozia. Tutte le date del grand tour delle sfilateL’unicorno, il cardo, simboli della Scozia, abitano una nuova declinazione del motivo millefiori e diventano ricamo araldico a ricordare la maestria in quella tecnica, forma di resilienza diStuarda che emerge nel racconto di Clare Hunter: Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power1.