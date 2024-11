Ilgiorno.it - La maratona dell’ambiente. Il ritorno dell’eco-festival tra verde e buone pratiche

Monza torna a parlare di futuro. Prenderà il via settimana prossima la seconda edizione del Monza fast future, ildella sostenibilità voluto dall’amministrazione per promuovere le idee esostenibili attraverso momenti di incontro e di confronto tra aziende, istituzioni, scuola e ricerca (non a caso il titolo di quest’anno è “Disegniamo insieme la città del futuro“). Gli appuntamenti saranno mercoledì 13 e giovedì 14 in Villa Reale per due intere giornate di convegni, approfondimenti e confronti, con novità importanti in tema di mobilità, urbanistica e ambiente. L’evento, organizzato dal Comune di Monza con il supporto tecnico di Pro Monza e Epickonomia, si focalizzerà soprattutto sulla strategia di transizione climatica del Comune di Monza finanziata dal Bando Cariplo.