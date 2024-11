Quotidiano.net - Ignazio Visco nuovo socio dell'Accademia dei Lincei

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

L'ex governatorea Banca d'Italiadiventerà domani, 8 novembre, a Roma, nel corsoa cerimonia di apertura'anno accademico 2024-2025 presso l'nazionale deieletto, come gli altri soci, riceverà il diploma e il distintivo dal presidente Roberto Antonelli e il vicepresidente Carlo Doglioni. Nato nel 1949, laurea in economia all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (relatore Federico Caffè),possiede anche M.A.e Ph.D. in economia, University of Pennsylvania (thesis supervisors A. Ando e L.R. Klein). In Banca d'Italia nel 1972, svolge attività di ricerca sul risparmio e la ricchezzae famiglie; i costi e i profittie imprese; inflazione, aspettative e indicizzazionee retribuzioni; politica monetaria e del cambio.