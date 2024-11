Quotidiano.net - I nuovi orari Esselunga e perché sono cambiati

Roma, 7 novembre 2024 – Un passo indietro verso la sempre più dilagante tendenza dei servizi non stop, da offrire 24 ore al giorno o almeno per la fasciaa più estesa possibile. Lunedì 4 novembreha in effetti ingranato la retromarcia per accorciare di un’ora l’o di apertura dei suoi punti vendita, che ora abbassano la saracinesca alle 21 e non più alle 22. Un’ora di tempo in meno per dedicarsi alla spesa quotidiana dunque, ma anche un’ora in più di tempo libero per i lavoratori che posanticipare il rientro a casa al termine del turno. La decisione è in effetti stata accolta con soddisfazione dal personale die anche dai sindacati, che hanno avvallato la scelta della proprietà. Proprio dai sindacati in passato erano arrivate per esempio segnalazioni di episodi di furti e microcriminalità verificatisi proprio a ridosso della chiusura serale e dunque la decisione di spegnere le luci 60 minuti prima rappresenterebbe anche un vantaggio in termini di sicurezza.