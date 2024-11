Ilfattoquotidiano.it - “Ho rimproverato una signora. Non si possono ascoltare i Rage Against the Machine senza capirne il significato. Esiste gente senza consapevolezza”: Tom Morello furioso

Tom, il chitarrista deithe, degli Street Sweeper Social Club e degli Audioslave, ha condiviso con i fan su X un episodio che lo ha portato ad una amara riflessione, poi è stato ricoperto di critiche e alla fine la risposta per chiudere il chiacchiericcio sulla sua presa di posizione. Tutta nasce da una considerazione: “Non finisce mai di stupirmi il numero di persone che ascoltano iThealcunadei temi che trattiamo o delle nostre posizioni sui temi della contemporaneità”.E poi il racconto: “Qualche tempo fa stavo parlando con una coppia al ristorante, erano grandi fan di Killing In The Name. Laha detto ‘Amo quella canzone. Mi ha aiutato a ribellarmi ai miei genitori e, più avanti, anche contro il vaccino per il Covid’.