HbbTv Demo Live 2024 | Diretta streaming Youtube LIVE @ Digital-News.it

INDALLE 15 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO.itUna produzione a cura di Comunicaree - Piattaforma CONNECT #FED2025Media Partner:.it La prima sessione dell'offre uno sguardo approfondito sulle tendenze emergenti e sui progressi che saranno al centro del 12°Symposium & Awards, evento di punta per il settore della televisione interattiva. La prestigiosa Church House di Londra farà da cornice, il 14 e 15 novembre, a presentazioni di innovazioni tecnologiche, anteprime esclusive e discussioni sulle soluzioni più avanzate che ridefiniranno il panorama dei servizi televisivi interattivi e multimediali.Tra i partecipanti, nomi di spicco come Paul Martin di Ocean Blue Software, Stanislas Leridon di Dotscreen, Jan Frelek di Backscreen, Or Botti di Deltatre e Zivko Radonjic di iWedia contribuiranno con le loro esperienze e competenze.