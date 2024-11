Gaeta.it - Formazione specialistica sull’immigrazione: il nuovo corso del Consiglio dell’Ordine di Bologna

Il tema dell'immigrazione si presenta come una questione complessa e attuale, caratterizzata da sfide giuridiche e sociali di grande rilevanza. In quest'ottica, ildegli Avvocati di, in collaborazione con la Fondazione Forense, ha annunciato undicompleto dedicato alla condizione giuridica dello straniero. Questorappresenta un'opportunità per approfondire aspetti pratici e normativi riguardo all'immigrazione e si rivolge a tutti gli operatori del diritto in tutta la regione. Obiettivi e struttura delL'iniziativa mira a fornire una comprensione globale delle problematiche legate all'immigrazione, spaziando dall'analisi delle riforme più recenti alla giurisprudenza applicata. Gli organizzatori hanno progettato un programma articolato in 11 moduli che affrontano diverse tematiche cruciali.