Quotidiano.net - Film su Sky e Now a novembre 2024

Menù ricco e variegato quello diper quanto riguarda iin arrivo per arricchire il catalogo delle offerte di Sky e NOW. Pellicole internazionali e un’esclusiva italiana (con Luca Argentero protagonista) sono al centro delle offerte per gli abbonati della piattaforma streaming e del canale satellitare. A seguire i titoli più interessanti, con la data di rilascio. Back to Black Dramma biografico del, è incentrato sulla vita della cantautrice inglese Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Ilvede alla regia Sam Taylor-Johnson ed è stato scritto da Matt Greenhalgh. Accanto alla Abela troviamo anche Jack O'Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville. Dopo l’improvvisa morte della Winehouse nel luglio 2011, numerosi registi si sono avvicinati al progetto di dare vita a un biopic sulla vita dell’artista ma poi tutto quanto si è sempre arenato.