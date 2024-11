Gaeta.it - Festival Orientamenti: un appuntamento importante per l’educazione e il futuro di giovani e famiglie

Facebook WhatsAppTwitter La 29° edizione delsi svolgerà ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova dal 13 al 15 novembre. Questo evento rappresenta unmomento di incontro e formazione, ideato per guidare gli studenti e i loro genitori nella scelta delle giuste opzioni educative e professionali. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Liguria, si inserisce all’interno di un programma più ampio che si estende per tutto l’anno, mirato a promuovere l’orientamento e la formazione continua.Ospiti di rilievo e partecipazioni istituzionaliIlaprirà i battenti con la partecipazione di noti volti del panorama culturale e sociale italiano. Tra i testimonial ci saranno il cantautore Roberto Vecchioni, il professor Vincenzo Schettini, noto per le sue lezioni di fisica su TikTok, e Debora Massari, imprenditrice e pastry chef di successo.