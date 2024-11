Ilrestodelcarlino.it - Falciò tre persone dopo la rissa. Non supera la messa alla prova, la polizia lo riporta in carcere

Non si può dire che l’uomo arrestato ieri mattina sia un volto nuovo per le forze dell’ordine. A ventisette anni, Emel Lazimi, cittadino macedone, si è già costruito un passato decisamente ingombrante, tanto che la sua storia recente sembra la trama di un film drammatico in cui il protagonista non riesce a sfuggire ai suoi stessi errori. Ieri mattina la Squadra Mobile di Ravenna lo ha arrestato nel pieno centro cittadino,ndolo inin esecuzione di un provvedimento di aggravio emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. Il motivo? Le violazioni del programma di reinserimento cui aveva avuto accesso grazie a un regime di ““. Tutto cominciò in una fredda notte di dicembre 2015 a Lido Adriano. All’epoca appena diciottenne, l’uomo – allora in evidente stato di ebbrezza – si mise nei guai per una discussione animata in un bar con tre uomini (padre e figlio di nazionalità kosovara e un amico serbo), che raggiunse livelli estremi.