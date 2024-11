Ilgiorno.it - Escort rapinate in casa. Pistola persa e impronta. Così si è tradita la banda

di Nicola Palma e Marianna Vazzana "Mi sa che ho perso la Play Station fra, hai capito?". Un messaggio in codice per far capire al complice di aver smarrito ladurante la fuga post rapina ai danni di una, lo scorso 7 marzo. I due, Farouk E., marocchino di 23 anni, e Nizar M., ventiquattrenne nato nel Comasco (entrambi residenti vicino Genova), in quel momento erano a bordo di un taxi insieme a una loro complice: Yadhira C. P., ventunenne, della provincia di Monza e Brianza. I tre, poco prima – come è stato ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile di Milano diretta da Alfonso Iadevaia – avevano fatto irruzione adi unain zona Maciachini dopo che uno di loro le aveva teso una trappola concordando un incontro a luci rosse nel suo appartamento. La vittima è stata derubata di 4mila euro, monili in oro e una borsa di marca ritrovandosi bersaglio di un’aggressione brutale:puntata addosso, un abito stretto attorno al collo come a strangolarla, la testa schiacciata contro il materasso e poi sbattuta contro la testiera, mentre veniva palpeggiata.